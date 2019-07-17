Вперше в історії президентом Єврокомісії стала жінка. Це екс-міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн.

Чим вона відома і як відреагувала на нове призначення - в матеріалі Світлани Чернецької.

Інтрига зберігалася до самого кінця. До останньої хвилини не було зрозуміло чи має фон дер Ляєн достатню підтримку серед євродепутатів. Врешті, після таємного голосування, мінімальною більшістю голосів Європарламент таки затвердив її кандидатуру.

"Для мене це велика честь. І мене переповнюють емоції. Дякую за вашу довіру. Це символ вашої віри в об'єднану і сильну Європу, яка готова боротися за майбутнє, а не битися між собою", - наголосила Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії.

Це історичне призначення. Адже вперше Єврокомісію очолила жінка. І вже з першого листопада вона візьметься до виконання своїх обов'язків. Про себе фон дер Ляєн часто говорить: мама, лікар і політик. У неї п'ять дочок і два сини. Наукова ступінь доктора медицини та чималий політичний досвід.

Так прощаються з пані Урсулою на батьківщині. Це офіційна передача обов'язків наступнику фон дер Ляєн. Вранці вона склала з себе повноваження міністерки оборони Німеччини. 60-річна політик - близька соратниця канцлерки Меркель.

"Сьогодні ви звільняєтеся з посади міністра оборони Німеччини, щоби з усіма силами готуватися до нової роботи. Ми всі знаємо, який тісний зв'язок між нашою національною та європейською політикою. Тож ваша відставка як міністра це не прощання, а початок нової частини вашого служіння Європі", - зазначає Міхаель Мюллер, мер Берліна.

Це дуже вдалий поворот кар'єри для пані Урсули. Адже на батьківщині вона не надто популярна. Насамперед через катастрофічний стан армії. Фон дер Ляєн не раз закликали піти у відставку. Крім того, вона потрапила у корупційний скандал. Наразі триває розслідування щодо залучення надто дорогих консультантів для міністерства.

Тепер німкеня готується до переїзду в Брюссель. Вона очолить одну із ключових євроінституцій. Комісія розробляє європейське законодавство, готує проект бюджету та стежить за витратами ЄС. А її президент автоматично стає одним із найвпливовіших людей Євросоюзу.