В воскресенье, 21 июля, в Славутиче (Киевская область) случилось смертельное происшествие. Трое злоумышленников напали на молодого парня и нанесли ему смертельный удар ножом в горло.

Правоохранители задержали двух нападавших, а место нахождения третьего было неизвестно. Однако, со временем убийца сам вышел на полицейских и сознался в содеянном.

При обыске в автомобиле одного из подозреваемых нашли нож и кастет, которые стали вещественным доказательством. Подозреваемых обвиняют в умышленном убийстве. Задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали о том, что под Херсоном женщина изрезала любовницу мужа, а также в Киеве мужчину выбросили из окна.