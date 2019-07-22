Убийство в Славутиче: появились детали трагедии [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 июля, в Славутиче (Киевская область) случилось смертельное происшествие. Трое злоумышленников напали на молодого парня и нанесли ему смертельный удар ножом в горло.
Правоохранители задержали двух нападавших, а место нахождения третьего было неизвестно. Однако, со временем убийца сам вышел на полицейских и сознался в содеянном.
При обыске в автомобиле одного из подозреваемых нашли нож и кастет, которые стали вещественным доказательством. Подозреваемых обвиняют в умышленном убийстве. Задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ранее мы сообщали о том, что под Херсоном женщина изрезала любовницу мужа, а также в Киеве мужчину выбросили из окна.
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