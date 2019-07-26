Палестина відмовилась від усіх домовленостей з Ізраїлем [ Редактировать ]
Палестина припиняє дію всіх домовленостей з Ізраїлем - через знесення будівель. Про це заявив глава палестинської автономії Махмуд Аббас на засіданні уряду.
Нагадаю, Ізраїль почав демонтувати оселі палестинців у Західному Єрусалимі в ніч проти понеділка.
За місяць до того, Верховний суд Ізраїлю постановив, що палестинці зведенням своїх будинків порушують "заборону на розвиток населених пунктів". Пізніше знесення помешкань засудили Німеччина, Франція, Британія та Іспанія.
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