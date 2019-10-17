У Сполучених Штатах представили перший у світі комерційний скафандр для космічних мандрівок. Його ефектно представили атлети, що виконали акробатичні трюки в аеротрубі.

Шити одяг для астронавтів узялася компанія Virgin Galactic британського мільярдера Ричарда Бренсона. Розробники запевняють, поєднали у своїх виробах зручність найсучаснішого спортивного одягу, з функціональністю та міцністю, які знадобляться в умовах надвисоких навантажень.

Скафандри ж, на думку керівництва компанії, знадобляться її клієнтам. Їх планують відрядити в міжпланетну подорож вже наступного року.