У США представили комерційний скафандр для космічних мандрівок [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах представили перший у світі комерційний скафандр для космічних мандрівок. Його ефектно представили атлети, що виконали акробатичні трюки в аеротрубі.
Шити одяг для астронавтів узялася компанія Virgin Galactic британського мільярдера Ричарда Бренсона. Розробники запевняють, поєднали у своїх виробах зручність найсучаснішого спортивного одягу, з функціональністю та міцністю, які знадобляться в умовах надвисоких навантажень.
Скафандри ж, на думку керівництва компанії, знадобляться її клієнтам. Їх планують відрядити в міжпланетну подорож вже наступного року.
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