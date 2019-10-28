На Донбасі минулої доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції. Ворог знову застосував заборонену Мінськими домовленостями зброю. Зокрема, окупанти гатили з мінометів 82 калібру, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Найманці били в районі "Золотого-4" на Луганщині. Однак у штабі кажуть - противник вів вогонь поза межами ділянки розведення військ. Сьогодні на сході дві ворожих атаки.