Бойовики застосували на Донбасі заборонену Мінськом зброю [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції. Ворог знову застосував заборонену Мінськими домовленостями зброю. Зокрема, окупанти гатили з мінометів 82 калібру, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Найманці били в районі "Золотого-4" на Луганщині. Однак у штабі кажуть - противник вів вогонь поза межами ділянки розведення військ. Сьогодні на сході дві ворожих атаки.
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