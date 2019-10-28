Мужчина сделал обручальное кольцо из ногтей [ Редактировать ]
Мужчина из Японии удивил пользователей сети. Он сделал обручальное кольцо из собственных ногтей. Об этом сообщает The Sun.
Жених целый год собирал свои обрезанные ногти, после чего начал делать из них "бриллиант".
Сначала японец смолол ногти в порошок, потом поставил его в духовку на 90 минут. Получившуюся массу он поместил в силиконовую ромбовидную форму, поставив ее под пресс.
Спустя несколько часов мужчина достал черный камень, который огранил и поместил в серебряное кольцо.
Многие пользователи отметили, что подобный подарок является отвратительным. Другие же удивились находчивости и способностям японца.
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