Заговор не 5 ноября: что обязательно нужно произнести [ Редактировать ]
Заговор / Фото: соцсети
Во вторник, 5 ноября, вы сможете с легкостью избавиться от нищеты и бедности. Для этого вам всего лишь нужно три раза за день произнести слова заговора от нищеты. Первый - за два часа до обеда, второй - за час до сна, и последний - в полночь.
Важно! Именно в полночь нужно сжечь в банной печи солому со словами:
Росла, горела и истлела,
Так бы и моя нищета
От меня дымом ушла.
Аминь.
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