Во вторник, 5 ноября, вы сможете с легкостью избавиться от нищеты и бедности. Для этого вам всего лишь нужно три раза за день произнести слова заговора от нищеты. Первый - за два часа до обеда, второй - за час до сна, и последний - в полночь.

Важно! Именно в полночь нужно сжечь в банной печи солому со словами:

Росла, горела и истлела,

Так бы и моя нищета

От меня дымом ушла.

Аминь.

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