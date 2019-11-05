Одещина налагоджує співпрацю з Аджарською автономією Грузії. З візитом до Батумі вирушили місцеві депутати. Яка користь від цього може бути для України загалом та одеситів, зокрема, - про це далі.

Аджарія - яскравий приклад регіону, що розвивається шаленими темпами. З Одещиною багато спільного: мореплавство, торгівля та, звісно, туризм. Розкрити потенціал співпраці в цих напрямках - завдання одеських депутатів із партії "Опозиційна платформа - За життя". До Батумі їх запросив уряд автономної республіки. Зустрічає гостей віце-мер столиці.

"Добро пожаловать всегда украинцам, у нас хорошее отношение со всей Украиной, и самое главное, чтоб вот это дружественное отношение срослось и срослось", - говорить Джаба Тугуши, віцемер Батумі.

Далі зустрічі з депутатами місцевої Верховної Ради, представниками найбільшої фракції "Грузинська Мрія - Аджарія". Тут нагадують: торік Аджарія та Одещина підписали меморандум про співробітництво. Отже, треба починати діяти. Те ж саме кажуть і в Торговельно-промисловій палаті автономії: делегація "Опозиційної платформи - За життя" зустрілася з головою цього відомства. Мовляв, слід сприяти бізнесменам, котрі готові вкладати гроші у розвиток обох регіонів.

"Так сложилось исторически, что Грузия и Украина всегда исторически дружили. Между нами всего один сосед - это Черное море, которое нас более сближает, чем отдаляет. Так что приезжайте к нам и будем делать бизнес вместе", - говорить Давид Бацикадзе, депутат Верховної Ради Аджарської АР Грузії.

"Перечень интересов для бизнесменов очень широк. Есть строительство, экспорт, импорт каких-то материалов, есть ресторанный бизнес. Все отрасли, в принципе, можем сказать, что интересны с обеих сторон", - говорить Ніка Чхартишвілі, голова Торговельно-промислової палати Аджарської АР Грузії.

Щодо конкретних домовленостей - сторони вирішили створити робочі групи, щоб найближчим часом організувати форум для бізнесменів обох регіонів. Зустріч може відбутися вже навесні наступного року, каже перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський.

"Мы определимся либо это будет Батуми, либо это будет Одесса, на которую будут привлечены люди, которые занимаются именно экономикой регионов и бизнесом. И таким образом мы наши меморандумы запустим, чтобы они работали с практической точки зрения, а не только формальной, скажем так", - говорить Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

А його колега по облраді Віктор Баранський додає: можливо, не відразу, але користь від таких бізнес-форумів відчують на собі пересічні українці, і зокрема - жителі Одещини.

"Инвестиции, развитие экономики, развитие туризма - это все косвенные налоги в местные бюджеты и в государственный бюджет. Потому что каждый турист, который приезжает в наш город или в славный город Батуми - он платит туристический сбор, он покупает авиабилеты. Этим нужно заниматься и делать все для того, чтобы наш туристический потенциал только рос, развивался и давал дополнительные рабочие места", - говорить Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Інтереси Одещини політики від "Опозиційної платформи - за життя" відстоюють три роки. Вже відбулися візити до Великої Британії, Франції, Польщі. Найближчим часом планують відвідати Австрію, Угорщину та інші країни. Мета завжди одна - налагоджувати економічні зв'язки.