Загроза радіаційного зараження вивела на вулиці жителів Одещини. Попри протести громади, комерсанти збираються організувати видобуток графітової руди в регіоні. Чим це може бути небезпечним? Усі подробиці екологічного протистояння - у наступному матеріалі.

Село Осички Савранського району. Кілька місяців тому місцеві жителі дізналися, що приватна компанія має намір відкрити тут кар'єр із видобутку графіту. Люди налякані. Кажуть - у надрах цей мінерал часто залягає разом з ураном. Саме його і вважають справжньою ціллю комерсантів. А це реальна загроза радіаційного зараження.

"Графіт - це ілюзія, це обман. Це нам так мозки запудрюють, щоб ми тихо тут сиділи и кажуть: вам буде добро, тому що територія почне розвиватися. А насправді це буде гибель. Це дуже високий рівень радіації", - говорить Людмила Войтюк, жителька Савранського району.

На зборах місцеві жителі висловились проти такого кар'єра, а Одеська облрада офіційно відмовила Державній службі геології та надр надавати дозвіл на користування родовищем. Утім, Держслужба не дослухалась і дозвіл приватникам все-таки видала. Жителі району шоковані тим, що в них ніхто не спитав згоди.

"Ми просто побоюємось, що зараз вони як почнуть копати - весь цей фонтан радіації піде до нас. І куди нам діватися, що нам робити? Це буде другий Чорнобиль", - говорить Тетяна Асауляк, жителька Савранського району.

Сьогодні на сесії райради люди домоглися розгляду питання. Представник компанії, яка претендує на родовище, заявив: згідно з висновками Мінекології, вплив на довкілля буде мінімальним. І запропонував створити моніторингову групу, пробурити свердловину і з'ясувати - чи є під землею уран.

Сергій Троян, юрист приватної компанії.

"Предлагаем войти в эту группу местным депутатам, местным активистам, которые будут эти все процессы контролировать. Мы сможем провести лабораторные работы и подтвердить, что там нет никакого урана".

Утім, депутати райради ухвалили інше рішення: звернутися до уряду з вимогою відкликати у приватників дозвіл на користування родовищем. На сесії був присутній і перший заступник голови облради Вадим Шкарівський - представник "Опозиційної платформи - За життя". Він підтримав місцевих жителів та зазначив: підприємство зробило велику помилку, не порадившись із громадою.

"Нужно было начинать отсюда: с села, района, потом идти в область, а потом только подавать документы на центральные органы власти. Возможно, вот это решение, которое принял сейчас совет, Савранский райсовет - оно, возможно, и не будет иметь каких-то юридических, правовых последствий, но, тем не менее, люди вырази свое мнение, обратились, чтобы их услышали и поняли, что без людей, которые проживают на этой территории, которые являются реальными хозяевами этой земли, здесь ничего проводить нельзя", - говорить Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Чим закінчиться це протистояння наразі невідомо. Поки що здаватися не має наміру жодна із сторін конфлікту.