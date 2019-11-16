Правоохоронці викрили виробництво криптовалюти на "Укрзалізниці" [ Редактировать ]
Правоохоронці викрили виробництво криптовалюти на "Укрзалізниці". Так звану "майнінгову ферму" з потужними комп'ютерами знайшли в одному з приміщень державної компанії у Тернополі. На виробництво біткоїнів працювало більше ста одиниць техніки, незаконно використовуючи електроенергію. Організатори бізнесу - чиновники Львівської залізниці. Збитки від майнінгу оцінили в мільйон гривень.
"Група невідомих осіб з приміщення Укрзалізниці викрадає електроенергію для здобуття електронних криптовалют біткоїнів. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 188 за яким передбачено покарання позбавлення волі строком на три роки", - говорить Мар'яна Крупа, старший слідчий Тернопільського відділу поліції.
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