ОБСЄ зафіксувала остаточне розведення сил у Золотому на Луганщині. На ділянці номер два армійці завершили розмінування та демонтували фортифікаційні споруди.

За словами заступника голови місії ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей - у частині, що стосується розведення сил та засобів.

Спостерігачі запевнили - розведення було дзеркальним, тобто, відвели війська і незаконні збройні формування. Інші питання щодо розведення сил вирішуватимуть на Нормандській зустрічі дев'ятого грудня, зазначили в ОБСЄ.