Підводний суботник. Перший день зими черкаські дайвери вирішили відзначити великим прибиранням. Півтора десятка водолазів вийшли на приміський берег Дніпра, аби очистити його після відпочивальників.

Та лише пляжем зона прибирання не обмежилась. Більше дивіться у матеріалі.

Їх не лякає ані мороз, ані холодна вода, ані пронизливий вітер. Перший день зими черкаські дайвери та підводні мисливці вирішили відзначити – прибиранням дна Дніпра. Після пляжного сезону воно захаращене сміттям. Серед пляшок, битого скла, поліетилену й автомобільних шин трапляються й геть несподівані речі.

"Це звідки витащили? з води, нєвєста мабуть була".

Поки одні збирають сміття на дні, інші учасники акції - прибирають берег. Дніпро відійшов, оголивши частину суходолу. Денис із дружиною хоч і не дайвери, але на заклик підводників відгукнулись охоче. Озброївшись мішками та рукавичками, вони вдвох очистили від сміття чималу ділянку пляжу. Чоловік каже - прибирають тут щороку і прогрес помітно неозброєним оком.

"Ну слава Богу , в этом году поменьше. От в том году было тут - капец …а в этом году получше, почище, может народ наш по чуть-чуть исправляется", - говорить Денис Зімін, учасник акції.

Тільки за першу годину прибирання під водою та на березі учасники акції зібрали з десяток мішків сміття. Щоправда, борсатись у крижаній воді без відпочинку не всім під силу. Але відігрівшись біля багаття з гарячим чаєм, підводники знову бралися за роботу. А її вдосталь, каже організатор Ілля Слободяник. Адже мета акції не тільки зібрати непотріб, а й привернути увагу містян до забруднення Дніпра

"Якщо ніхто не буде робити нічого, то буде тільки гірше, якщо потрошку будуть починати …тут теорія розбитих вікон - вона працює", - говорить Ілля Слободяник, організатор акції.

І це спрацювало - робота водолазів привернула увагу перехожих, і вони долучилися до прибирання. Наступний суботник підводники планують провести уже навесні, перед початком пляжного сезону.