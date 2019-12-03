У Таїланді впала карусель із людьми [ Редактировать ]
На ярмарку в Таїланді люди випали з атракціону під час руху на каруселі зламалася захисна перекладина. Внаслідок інциденту на землі опинилися шестеро відвідувачів, серед них і діти. Минулося без жертв.
За попередньою інформацією, один з потерпілих зламав ногу. Наразі атракціон закрили. Поліція почала розслідування.
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