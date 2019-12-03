На ярмарку в Таїланді люди випали з атракціону під час руху на каруселі зламалася захисна перекладина. Внаслідок інциденту на землі опинилися шестеро відвідувачів, серед них і діти. Минулося без жертв.

За попередньою інформацією, один з потерпілих зламав ногу. Наразі атракціон закрили. Поліція почала розслідування.