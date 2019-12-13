Климатическая нейтральность: Евросовет принял судьбоносное решение [ Редактировать ]
Государства-члены Европейского Совета пришли к согласию в вопросе достижения климатической нейтральности к 2050 году. Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
Защита климата является одной из тем двухдневного саммита Евросоюза, который проходит 12-13 декабря в Брюсселе. Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.
Триллион евро на защиту климата
Новая руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу Евросоюза по защите климата 11 декабря. В ближайшие годы на нее будет выделено в общей сложности 100 млрд евро, а к 2030 году - один триллион евро.
Комплекс всеобъемлющих мер, который еще называют Green Deal, предусматривает превращение ЕС в 2050 году "климатически нейтральную зону", то есть с нулевыми показателями выбросов вредных для климата газов.
Раньше сообщалось о том, что словосочетание "climate emergency" назвали словом года.
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