Відносини з Україною стали темою для іншою резонансної події року. Можливого імпічмента Дональда Трампа. І колишній віцепрезидент США Джо Байден погодився свідчити у цій справі.

Таку заяву він зробив на зустрічі з виборцями. Наступного року у США відбудуться президентські вибори. Байден - кандидат від демократів і суперник Трампа.

Питання імпічменту очільника Сполучених Штатів порушили саме через його прохання до українського колеги Володимира Зеленського розслідувати справу проти Байдена в Україні.

Нижня палата Конгресу вже оголосила недовіру президентові. У січні імпічмент Трампа розглянуть у сенаті.