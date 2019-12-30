Джо Байден погодився свідчити у справі про імпічмент Трампа [ Редактировать ]
Відносини з Україною стали темою для іншою резонансної події року. Можливого імпічмента Дональда Трампа. І колишній віцепрезидент США Джо Байден погодився свідчити у цій справі.
Таку заяву він зробив на зустрічі з виборцями. Наступного року у США відбудуться президентські вибори. Байден - кандидат від демократів і суперник Трампа.
Питання імпічменту очільника Сполучених Штатів порушили саме через його прохання до українського колеги Володимира Зеленського розслідувати справу проти Байдена в Україні.
Нижня палата Конгресу вже оголосила недовіру президентові. У січні імпічмент Трампа розглянуть у сенаті.
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