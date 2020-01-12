Новорічне мистецтво. На Буковині подружжя вже 12 років займається виготовленням карнавальних масок за старовинною методикою. А потім їх використовують - під час святкування Маланки, 14 січня. Своїми секретами майстри поділилися з Ольгою Паламарюк.

Гіпсовий бинт та клей ПВА у руках Василя Столяра перетворюються на витвір мистецтва. Кілька хвилин і лекало майбутньої маски готове.

"Кладемо, замочуємо. І отак. Накладається два шари".

Заготовку гіпсової маски зсередини проклеюють тканиною аби основа була цупкою. Майстер віддає перевагу натуральній бавовні. Далі дають просохнути добу. А потім повторюють усе спочатку. В середньому, на виготовлення однієї маски потрібен тиждень.

"Щоби я зробив маску - аби людина одягла - треба 7 днів. Гіпс має застигнути. Тут, як кажуть, робота ювелірна", - говорить Василь Столяр, майстер.

Форму розмальовує дружина майстра, Лідія Столяр. Аби колір шкіри вийшов реалістичним, художниця змішує кілька відтінків фарби. Зізнається, виходило не одразу: кольори змішувалися, а фарба розтікалася. Та зараз процес дійшов до автоматизму.

"Спочатку наносимо білу фарбу, контури. А потім вже все остальне - вії, брови, щоки, що потрібно. Трохи запах специфічний від цієї маски. Бувало, часом, і таке, що хворіла від цих красок", - говорить Лідія Столяр, майстриня.

За дванадцять років подружжя виготовило близько двох тисяч масок. Цигани, пани, старі діди з бабами в колекції лише герої традиційної Маланки. Виняток ось ця маска. Аллу Пугачову майстер зробив першою.

"Вона простоїть і 20, і 30 років - вона тверда. Вона як нова і не підмальована, як перший раз намальована була. Я одягну, покажу. Поправлялося все файно і була Алла Пугачова", - говорить Василь Столяр, майстер.

Гіпсові маски подружжя Столярів красуються в колекціях не лише місцевих жителів - замовляють їх навіть за кордоном. Єдине, кажуть майстри, не виготовляють маски політиків чи казкових героїв. А ще, важливо, аби їхні вироби приносили радість - під час святкування Маланки.

"Маланкою може бути будь-яка людина, будь-хто. Але обмеження - щоб люди не напивалися і щоб не було ніякої бійки".

У планах майстрів - відкрити власний музей масок.