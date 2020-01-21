Тарифи на газ мають знижуватися автоматично, а не після розпоряджень Уряду. Про це заявив голова конфедерації профспілок - Сергій Каплін. На його думку, ціни на блакитне паливо має регулювати не держава, а світовий ринок енергоносіїв. Для цього необхідно провести фінансову перевірку місцевих Теплоенерго- та Водоканалів. Також, за словами Капліна, не треба забувати і про газ власного видобутку.

"Ціна на газ знижується у світі, а розмір комунальних тарифів в Україні збільшується. На цій різниці заробляють політики, урядовці, олігархи. Ми повинні побудувати справедливу систему і прив’язати комунальні тарифи до ціни на газ, як тільки ціна на газ падає, разом з ними мають падати автоматично, а не після вимог прем’єра і президента - комунальні тарифи. Це перший і дуже важливий крок, щоб зробити тарифи справедливими", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.