В Україні відзначають День Соборності. Це свято народної єдності у пам'ять про підписання в 1919 році акту Злуки - воз'єднання Української та Західноукраїнської Народних республік. Святкування у столиці почалося з традиційного "живого ланцюга" на мосту Патона. Сотні людей взялися за руки і символічно з'єднали два береги Дніпра, нагадуючи про історичні події. Як все відбувалось, дивімось далі.

"Одна єдина соборна Україна!"

Холодний поривчастий вітер над Дніпром не завадив учасникам акції підримати традицію і створити "живий ланцюг єдності". Як і багато років поспіль з двох боків мосту Патона назустріч рухаються дві колони, які символізують історічне об'єднання України в січні 1919 року. Їх очолюють учасники у військовій формі тих часів.

"Це хлопці, які відтворюють тут вояків українську галицьку армію, з того боку на тому березі. Хлопці в строю чорні гайдамаки, це вояки украинська народна республіка", - говорить Євген Кваско, організатор акції.

Микола Литвин приєднався до живого ланцюга усією родиною. Вони з дружиною святкують сьогодні річницю весілля. Вважаює символічним, що їхня сім'я так само об'єднала лівий і правий береги України

"Коли ми з дружиною поєдналися вона в мене з лівобережної України з Донецька, а я з правобережної і сорок один рік ми вже живемо. Що пораджу - обеднались як ми з дружиною об'єдналися и в цьому є сила", - говорить Микола Литвин, учасник акції.

Євген, переселенець з Криму пригадує, як святкував День соборності до окупації півострова.

"Ми змогли зібрати молоді 800 людей і це тішило і це були не загнані люди, а люди прийшли пидтримати свои цинности и це символизує цю акцію що люди виходять розділити ці цинності і обеднуватись", - говорить Євген Бондаренко, громадський діяч.

"Для мене основне не еднання двох частин прапора а те, як ми спримаемо цю подію внутрішньо і можемо бути єдиними за духом", - говорить Поліна, учасниця акції

У живому ланцюгу і гості з інших країн.

"Я з білорусії приїхала і мені це дуже цікаво, я дуже люблю Україну і підтримую".

Дві частини Українського прапора синя і жовта символічно з'єднуються над Дніпром. Урочисті заходи до дня Соборності тривають у всіх регіонах України.