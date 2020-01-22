Акції з нагоди річниці єднання українців відбулися у багатьох містах України. На межі Рівненської і Житомирської областей зустрілися сотні людей із українськими знаменами. А в Ужгороді поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. Як святкували цього разу - бачили наші кореспонденти.

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РІВНЕ ТА ЖИТОМИР

Майже двісті людей зійшлися з українськими знаменами на межі Рівненщини й Житомирщини. Колись ці області були роз'єднані між УНР і ЗУНР. Саме тут тридцять років тому утворили одну з ланок першого "живого ланцюга" Злуки. Федір Курмаш був серед організаторів історичної події у 1990 році.

"Було виготовлено тисячу великих і маленьких прапорців. Ми вийшли роздали людям і весь Корець траса, яка йшла через Корець була перекрита блакитна-жовтими прапорами. Ми всі боялися, чи візьмуть прапори, але всі взяли прапори і вийшли", - говорить Федір Курмаш, житель села Новий Корець.

Об'єднав у цей день жителів сусідніх областей і вишиваний рушник. Традицію започаткували два роки тому майстрині двох регіонів.

"Щорічно цей рушник крокує від Житомирщини до Рівненщини, і на наступний рік він повертається від Рівненщини до Житомирщини. Так щорічно буде переходити цей рушник, поки не всі райони, поки повністю не зашиється рушник. А тоді він буде передаватися в музей", - наголосила Катерина Зубрицька, жителька міста Корець.

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УЖГОРОД

У День Соборності та проголошення Акту злуки жителі Ужгорода поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. Помолилися за Україну. А потім сформували колону і, зі 100-метровим прапором України, під звуки оркестру рушили ходою єдності.

"Особисто для мене це ознака того, що я знову хочу, щоб моя держава була цільною і неподільною - так, як це було до сумних подій на Сході і анексії Криму. Тому я тримаю цей прапор, з надією, що знову все повернеться - так, як було", - говорить Антоніна, жителька Ужгорода.

Прапор України несли діти, священики, військові, медики центральними вулицями міста. А на пішохідному мосту символічно з'єднали два береги річки Уж на знак єдності та соборності України.

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ЗАПОРІЖЖЯ

"Прошу вибудовуватися в одиничку, нолик і одиничку. Я стану на цей парапетик і трохи відкорегую".

У Запоріжжі сьогодні провели кілька флеш-мобів. Один із них влаштували на Майдані Героїв. Кілька десятків людей з державною символікою в руках утворили число 101. Саме стільки років минуло від знаменної дати підписання акту Злуки.

"Одна, єдина, Соборна Україна! Одна, єдина, Соборна Україна!"

"Тоді люди боролися за волю. Гинули. І зараз наші хлопці борються, боронять нашу землю. І гинуть. На жаль", - наголосила Валентина Рожко, учасниця акції.

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КРОПИВНИЦЬКИЙ

Майже тисяча містян під звуки оркестру пройшлися колоною, з тридцятиметровим прапором України, у Кропивницькому. Військові, представники громадськості, студенти та школярі вирушили ходою з площі Героїв Майдану, де спочатку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, зупинилися біля пам'ятника Шевченку, а фінішували на площі, де височить скульптура Володимира Винниченка.

"Саме наш земляк, Володимир Кирилович Винниченко, 22 січня 19 року поставив підпис під актом злуки земель УНР і ЗУНР і це символічно, бо центральна Україна об'єднує дві частини України, тому всіх зі святом, бережемо собори душ, соборність України і Слава Україні!", - наголосив Юрій Митрофаненко, краєзнавець.