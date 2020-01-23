Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю. Там візьме участь у п'ятому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, присвяченому 75 річниці звільнення концтабору Аушвіц.
Глава держави також матиме зустрічі з вищим керівництвом Ізраїлю та представниками ділових кіл.
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