Украине нужны выгодные ей правила игры, а не кабальный договор о зоне свободной торговли с ЕС [ Редактировать ]
Заявление Давида Арахамии, выступившего против гармонизации украинского законодательства с нормами Евросоюза, вызвало резкую негативную реакцию у сторонников евроинтеграции, убежденных, что Украине и дальше следует бездумно двигаться в ЕС. Но все их доводы опровергает реальность: действительно, слабая экономика, объединяясь с более сильной, всегда будет слабее, играя по одинаковым правилам.
Вместо того чтобы играть по чужим правилам, Украине надо создавать свои правила игры, использовать собственные конкурентные преимущества. А договор о зоне свободной торговли с ЕС, против подписания которого как кабального для Украины выступал я и мои единомышленники, принес украинскую экономику в жертву чужим и невыгодным для нас правилам, поставил крест на многих конкурентных преимуществах нашей промышленности, прежде всего высокотехнологичных отраслей.
Во время встречи в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента я представил объективные аргументы в поддержку нашей позиции - за свободную торговлю со странами Евросоюза, но против кабального договора о зоне свободной торговли с ЕС, который был навязан Украине в 2014 году. Этот договор должен быть пересмотрен. И то, что власть сегодня, прислушавшись к доводам, которые мы приводим еще с 2012 года, начала признавать этот факт, внушает оптимизм и надежду.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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