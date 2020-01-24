Заявление Давида Арахамии, выступившего против гармонизации украинского законодательства с нормами Евросоюза, вызвало резкую негативную реакцию у сторонников евроинтеграции, убежденных, что Украине и дальше следует бездумно двигаться в ЕС. Но все их доводы опровергает реальность: действительно, слабая экономика, объединяясь с более сильной, всегда будет слабее, играя по одинаковым правилам.

Вместо того чтобы играть по чужим правилам, Украине надо создавать свои правила игры, использовать собственные конкурентные преимущества. А договор о зоне свободной торговли с ЕС, против подписания которого как кабального для Украины выступал я и мои единомышленники, принес украинскую экономику в жертву чужим и невыгодным для нас правилам, поставил крест на многих конкурентных преимуществах нашей промышленности, прежде всего высокотехнологичных отраслей.

Во время встречи в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента я представил объективные аргументы в поддержку нашей позиции - за свободную торговлю со странами Евросоюза, но против кабального договора о зоне свободной торговли с ЕС, который был навязан Украине в 2014 году. Этот договор должен быть пересмотрен. И то, что власть сегодня, прислушавшись к доводам, которые мы приводим еще с 2012 года, начала признавать этот факт, внушает оптимизм и надежду.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"