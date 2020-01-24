На Донбасі зафіксували три обстріли опорних пунктів української армії [ Редактировать ]
Зранку на фронті російські найманці тричі обстріляли наші опорні пункти. На півдні Донеччини атакували оборонців Талаківки, провокаційні обстріли зафіксовано також в районі Луганського та Новолуганського.
Бойових втрат з нашого боку немає. Напередодні противник 11 разів порушив режим тиші. Окупанти били із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї.
Одного нашого бійця поранено. У штабі зазначають - ворог останнім часом активно веде вогонь із житлових кварталів окупованих селищ і використовує цивільних, як живий щит.
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