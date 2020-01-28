Прифронтові містечка Донбасу майже повністю залежні від шахт. Якщо копальні простоюватимуть, зруйнується вся соціальна інфраструктура регіону. Із гірниками сьогодні зустрілися депутати. Політики переконані: допомогти регіонові можна держзамовленням на вугілля. Подробиці у матеріалі моїх колег.

Торецьк - фронтове шахтарське місто в Донецькій області. Просто навпроти Горлівки. На 60 відсотків міський бюджет наповнює держпідприємство "Торецьквугілля". Хоча в останні роки і має великі проблеми. Дві шахти закриті, мільйонна заборгованість у зарплаті.

"Из всех закрывающихся шахт, а это "Южная" и Центральная" - ни один рабочий основной професии не лишился работы - все были переведены на действующие шахты. Укомплектовали и рабочую группу и проходчиков, что позволило в первый год не снизить добычу угля", - говорить Володимир Юхименко, генеральний директор ДП "Торецьквугілля".

Щоб почути шахтарів і обговорити з ними реформу вугільної галузі, сюди прибули представники "Опозиційної платформи - За життя".

"Для нас самая главная задача сейчас - это опнять ваше отношение к той угольной концепции. Вы наверное все слышали, правительство разработало угольную концепцию, которую собирается принимать. Вот мы хотим понимать пользу и вред этой концепции - не из центра Киева, не со слов правительства, а непосредственно услышать ваше мнение, ваше отношение к этому и ваши предложения, потому что у меня складывается полное впечетление того, что та молодежь, которая сейчас собралась там в правительстве от незнания, от непонимания, хочет решить одну задачу - как сегодня ликвидировать государственные угледобывающие предприятия в Украине, чтобы им уже ничего не мешало покупать этот уголь в Америке, Бразилии, других странах и спокойно на этом зарабатывать ", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Говорили люди не лише про шахти. Згадали усе, що наболіло. І найболючіше - це війна.

"Нам уже жителям Торецка надоело жить в такой обстановке. Мы за то чтобы скорее все закончилось. И за это время, можно поднять статистику больницы, сколько людей заболело сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сколько ушло на тот свет. Потому что все время положение стресса", - говорить Анатолій Горпиненко, житель Торецька.

Щоб не допустити закриття місцевих шахт, політики і гірники планують піти до міністра енергетики та вугільної промисловості. Переконані, якщо копальні простоюватимуть, а з половиною вже так і є - шансів на гідне життя у Торецьку не буде..

"Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" выступает за то, что бы министр подписал государственное финансирование шахт. Чтобы срочно закрыли людям задолженности по зарплате. Людям не выплатили зарплаты за ноябрь месяц. В то время как министры за декабрь себе насчитали сотенотысяченные премии. А шахтером которые тут работают под полем боя, не заплатили за ноябрь", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Украина имеет первое место по запасам угля и 8 в мире. По подсчетам специалистов геологоразведки 125 млд. тонн угля - это те запасы которые имеются под нами. Нам Господь Бог дал в руки такие запасы энергонезависимости. Есть такая пословица - кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую. Такаж стратегия в угольной отрасли", - говорить Валерій Гнатенко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".