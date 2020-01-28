Порятунок смугастих. Мексиканські агрономи придумали, як захистити бджіл від пестицидів.

Фермери засадили кілька засушливих полів соняшниками. А в радіусі одного кілометра від них розмістили пасіки. Тепер бджоли отримують екологічно чисту їжу та водночас запилюють ролини.

"Бджоли, нічого не підозрюючи, сідають на поля кукурудзи чи перцю. Якщо грядки нещодавно обробили хімікатами, комахи або помирають одразу, або повертаються до вуликів з токсичним нектаром. У цей рік через посуху квітів було дуже мало. Комахи шукають їжу, тож соняхи - чудова альтернатива", - говорить Рікардо Гонсалес, агроном