Каменских поразила поклонников "жарким" фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно поразила фанатов фото в купальнике, опубликовала новое фото с отдыха. Соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.
"Пусть в сегодняшнем вашем дне будет много улыбок", - доброжелательно подписала снимок Настя.
Фото: instagram.com/kamenskux
Поклонники были восхищены "жарким" фото артистки и буквально "забросали" звезду комплиментами.
"Красавица", "Шикарная девушка", "Ты и есть улыбка", "Какая же ты классная", "Супер", "Самая красивая", "Очень милая", "Красотка", "Такое солнышко", "Сексуальная", - написали в комментариях юзеры социальной сети.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
по теме
Каменских поразила фанатов фото в купальнике
Соответствующую публикацию певица сделала в своем Instagram
Настя Каменских поразила фанатов ярким видео
Так, соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram
Настя Каменских озадачила поклонников новым фото
Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото в соцсети
Варнава взбудоражила фанатов сексуальным танцем
Так, на видео звезда танцует со своим другом, комиком Евгением Бороденко
Леся Никитюк похвасталась стройными ногами (фото)
Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, которым взволновала поклонников