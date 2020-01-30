Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно поразила фанатов фото в купальнике, опубликовала новое фото с отдыха. Соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.

"Пусть в сегодняшнем вашем дне будет много улыбок", - доброжелательно подписала снимок Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники были восхищены "жарким" фото артистки и буквально "забросали" звезду комплиментами.

"Красавица", "Шикарная девушка", "Ты и есть улыбка", "Какая же ты классная", "Супер", "Самая красивая", "Очень милая", "Красотка", "Такое солнышко", "Сексуальная", - написали в комментариях юзеры социальной сети.

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