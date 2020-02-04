Скандал в дитсадку на Черкащині: чиновники проведуть службове розслідування [ Редактировать ]
У Чигирині на Черкащині розгорівся скандал через якість харчування у дитячому садочку. Тамтешня кухар протягом чотирьох місяців фотографувала, чим насправді годують малечу. Побачене шокувало не тільки батьків вихованців, а навіть інспекторів держпродспоживслужби. Та попри це, керівництво закладу наявність неякісних продуктів заперечує і називає публікацію зведенням особистих рахунків.
"Ти будеш весь процес знімать, давай бистріше, не можу".
Так кухарі чигиринського дитсадочку ліплять котлети на обід для малечі. А на цих світлинах те, з чого цей фарш готують. І відео, і фотографії з неякісними продуктами на прохання батьків зробила кухар Ірина Бадрак. Побачене - шокувало всіх.
Сьогодні Ірина у супроводі батьків прийшла у дитсадок. Зараз заклад на карантині, а вона сама на лікарняному через запалення легень. Розповідає, неякісні продукти знімала майже 4 місяці. Разом з колегами не раз звертались до завідувачки із скаргами. Та марно…
"Оце на вісах з гуляша жир відрізаний - вона прийшла і сказала, весь жир із м'яса позрізайте, щоб батьки жиру не бачили, батьки за це платили, бо у нас по бракіражу воно не йшло", - говорить Ірина Кубрак, кухар чигиринського дитячого садочку.
Відповідно до обов'язків, за якість закуплених продуктів має відповідати комірник дитсадка. Але та заперечує, мовляв, звідки взявся жир замість м'яса, та черви у сушці для компотів - не знає. На підтвердження показує свіжезавезені харчі.
Завідувачка садочку запевняє, про неліквідні продукти дізналася лише з фотографій кухаря Ірини. Каже, скарг, принаймні письмових, з цього приводу - не отримувала.
"До Раїси Іванівни підходили, коли отой жир був фарш, був сплошний жир, як ми з нього фрикадельки робили. Казали, Раїса Іванівна, що робити. Я не знала, що треба було письмове звернення вибачте. Треба було писать обов'язково".
Оприлюднені світлини шокували не тільки батьків дітей, а й інспекторів Держпродспоживслужби. Запевняють, заклад обов'язково перевірять.
"Таких норм не може бути! Чому? Це, згідно харчової продукції у нас дітям дозволяється один грам сала і 80 грам м'яса яловичини", - говорить Людмила Рубаненко, начальник чигиринського районного управління держпродспоживслужби у Черкаській області.
Щоправда, довести за фотографіями порушення норм харчування - інспекції навряд вдасться. А от батькам і доводити нічого не треба, вони запевняють, це вже не перший скандал через харчування у дитсадку.
"Це вже другий, третій. Це третій скандал тільки після цього скандалу місяць часу починається дуже гарна їжа, контрольні порції стоять, заходьте, пробуйте. Потім проходить час, все тихо і починається знову", - говорить Василь Циріль, батько вихованця чигиринського дитячого садочку.
Та цього разу розголос дійшов до місцевого відділу освіти. Там пообіцяли провести службове розслідування і в найкоротші строки його результати оприлюднити.
по теме
Скандал на Черкащині: у дитсадочку малечу годували відходами
У Чигирині на Черкащині розгорівся скандал через якість харчування у дитячому садочку. Тамтешня кухар протягом чотирьох місяців фотографувала - чим насправді годують малечу
У Чигирині дітей годували жиром та компотом з червів
Побачене шокувало не тільки батьків вихованців, а навіть інспекторів держпродспоживслужби
Кухар с Черкащини розкрила жахливі таємниці харчування в дитячому садочку
Побачене шокувало не тільки батьків вихованців, а навіть інспекторів держпродспоживслужби
На Черкащині тисячі дітей можуть позбавити медичної допомоги та реабілітації
Під загрозою закриття опинилися санаторні спеціалізовані школи. Як пережити таке реформування?
Фізкультура у підвалі та погрози від чиновників: у Луцьку дітей не пускають до аварійної школи
Стару спортзалу визнали аварійною ще два роки тому. Відтоді півтисячі дітей спортом майже не займаються. Бігають хіба що коли треба встигнути поїсти. Їдальня за двісті метрів від навчального корпусу