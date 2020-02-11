І трохи медичної статистики за останніми даними, від початку епідемії зафіксували 43 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад тисяча з них смертельні. І невтішні прогнози епідеміологів - за даними науковця з Гонконгу, китайський коронавірус може охопити 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення - пише британське видання Зе Гардіан.

А в Британії від коронавірусу одужав бізнесмен, але перед цим встиг заразити 11 людей у трьох країнах світу. Як йому це вдалося - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

У цьому готелі в Сінгапурі розпочалася історія так званого "суперрозповсюджувача". Британець Стів Волш був тут три тижні тому на конференції. Інфікувався від колеги із китайського Уханя. Коронавірус має двотижневий інкубаційний період. Тож із Сінгапуру, без жодних симптомів, Волш поїхав у відпустку до Франції. На цьому лижному курорті британець заразив ще шістьох людей із Британії та Іспанії. Вони зупинялися в тому ж самому шале, що й Волш із родиною. Тут досі тривають перевірки.

"Порівнюючи з минулим роком, справді надворі менше людей. Не впевнена, чи це пов'язано з коронавірусом, але це моє спостереження", - говорить Лара, відвідувачка лижного курорту.

До лікарів британець звернувся лише тиждень тому. Коли дізнався про зараження одного з делегатів конференції в Сінгапурі. Волша відразу ж відправили до ізолятора. Втім, він встиг інфікувати ще щонайменше п'ятьох. Серед них і лікаря. Наразі в Британії на карантин закрили паб, який відвідував Волш, і поліклініку, там проводять генеральне прибирання.

"Коли мій діагноз підтвердився, мене ушпиталили, а рідних попросили ізолюватися задля перестороги. Я вдячний моїм друзям, родині та колегам за підтримку і прошу пресу поважати нашу приватність".

Сам Волш уже повністю одужав. Але досі перебуває під наглядом медиків. Також ще перевіряють людей, які контактували з Волшем. Серед них і пасажири літака. Цей випадок викликав дискусії серед науковців щодо небезпеки, яку становлять так звані "суперрозповсюджувачі".

"Днями ми спостерігали випадки подальшого інфікування людей, які не подорожували до Китаю. Зокрема, у Франції та Великій Британії. Це може стати іскрою, яка переросте в пожежу. Але поки що це лише іскра. Наше завдання - запобігти епідемії", - говорить Тедрос Аданом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У Всесвітній організації охорони здоров'я почалася дводенна зустріч, яка має пришвидшити пошуки ліків, діагностики та вакцинації з огляду на новітній коронавірус. Його спалах вважають серйозною загрозою для всього світу. У засіданні ВООЗ беруть участь понад 400 науковців, серед них і вчені з Китаю. З ними спілкуються через відеозв'язок.