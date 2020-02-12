Найстарішій жительці Європи виповнилося 116 років. Це сестра Андре - черниця з монастиря в Тулоні. Вона пережила дві війни. І найкращим спогадом називає повернення з Першої світової живими своїх братів.

Жінка почувається бадьоро, спілкується з пресою та щодня за сніданком з'їдає шматочок шоколаду.