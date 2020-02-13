Бразилія готується до знаменитого карнавалу в Ріо [ Редактировать ]
Бразилія готується до знаменитого карнавалу в Ріо. До найвидовищнішого свята музики, танцю та бурлеску залишилися лічені дні. Чим цьогоріч дивуватимуть учасники дійства - розповість Ольга Жидецька.
У майстернях у різних куточках Ріо кипить робота. Шевці кріплять пір'я та паєтки на карнавальні костюми. Монтажники збирають та обклеюють блискітками велетенські платформи. До головної події року - фантастичного карнавалу залишився тиждень. Тож усі причетні - в робочому запалі та помітно хвилюються.
"У нас тут зараз гаряче, підготовка завершується. Саме роздаємо костюми. Наша школа чекає великого дня. На 95% ми вже до нього готові", - говорить Тіаго Монтенейро, карнавальний директор школи самбо.
Грандіозний фестиваль у Ріо влаштовують уже близько ста років поспіль. Започаткували його аматори-поціновувачі самби - власне народного бразилійського танцю. Згодом з'явилися перші танцювальні школи, між якими нині точиться запекла конкуренція. Карнавал - це не просто яскравий парад, а конкурс. І здивувати прискіпливе журі непросто. Зате перемога приносить не лише народну любов і визнання, а й істотні державні субсидії.
"Звісно, перемога - це те, на що ми розраховуємо. Це магія карнавалу всередині нас, наша школа добре підготовлена, ми тренувалися весь рік. Впевнені, що влаштуємо на карнавалі блискуче шоу", - говорить Марус Феррейра, карнавальний директор школи самбо.
Кожна з чотирнадцяти шкіл самби готується показати публіці цылий спектакль зі складною хореографією, вишуканими декораціями та неймовірними костюмами. Щороку вони новы. Як і тема для виступу кожного з учасників.
"Ми обрали темою нашу історію, що звеличує всіх бразиліянок за їхню силу та мужність, за сміливість боротися за свободу та рівність", - говорить Тарсізіо Занон, карнавальний директор школи самби.
Головне дійство відбуватиметься на спеціально збудованому самбадромі. Після урочистого відкриття виступатимуть школи другої ліги. Найближчими днями - визнані корифеї самби, потім - діти, і врешті - грандіозний гала-концерт найкращих учасників. Та святкування цим не обмежиться, паралельно з основним заходом відбуватимуться сотні вуличних вечірок, участь у яких візьмуть близько шести мільйонів гостей. Розпочнеться цьогорічний карнавал у Ріо наступної п'ятниці й триватиме до 29 лютого.
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