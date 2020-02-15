В пятницу, 14 февраля, в городе Краматорск Донецкой области случилось происшествие. Известно, что мужчина закрылся в квартире и, оторвав чеку от гранаты, угрожал взорвать женщину с ее ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В заложниках оказалась и ее 16-летняя дочь. Во время спецоперации полиция спасла семью. Нападавший был задержан, граната - изъята. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте также В Днепре двое детей подожгли квартиру

Полицейские поднялись в квартиру заявительницы. В это время человек, который находился рядом с женщиной, отсоединил чеке и пригрозил всех взорвать. С этими словами он втолкнул знакомую в квартиру и закрыл дверь. Под угрозой оказалось также жизнь девушки-подростка.

"Правоохранители для безопасности граждан оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Всех ее жителей пришлось эвакуировать, ведь граната осталась лежать в гостиной. Фигуранта задержали на месте", - говорится в сообщении.

"По факту открыто два уголовных производства: по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия) и части 1 статьи 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством краматорской прокуратуры", - сообщили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в центре Одессы горел памятник архитектуры.