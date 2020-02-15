"Слишком много подписчиков": российских блогеров не пустили в Украину [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, по прилету в аэропорту "Борисполь" не пропустили на территорию Украины двух российских блогеров - Гусейна Гасанова и Дината Гумерова. Об этом звезды соцсетети Instagram рассказали подписчикам на своих страницах.
По предварительной информации, блогеры не подтвердили свою цель пребывания в Украине и потому получили отказ в пересечении границы.
"Киев, я обещал и я прилетел. К сожалению, нам нужно улетать. Знаете, как они объяснили причину? Слишком много подписчиков! Они так по секрету сказали, что если было бы 800 тыс., тогда окей, но...", - рассказал Гасанов.
В то же время, Динат Гумеров отметил, что в аэропорту они провели более 10 часов.
Ранее сообщалось, что правоохранители "потеряли" опасного преступника в аэропорту "Борисполь".
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