В пятницу, 14 февраля, по прилету в аэропорту "Борисполь" не пропустили на территорию Украины двух российских блогеров - Гусейна Гасанова и Дината Гумерова. Об этом звезды соцсетети Instagram рассказали подписчикам на своих страницах.

По предварительной информации, блогеры не подтвердили свою цель пребывания в Украине и потому получили отказ в пересечении границы.

"Киев, я обещал и я прилетел. К сожалению, нам нужно улетать. Знаете, как они объяснили причину? Слишком много подписчиков! Они так по секрету сказали, что если было бы 800 тыс., тогда окей, но...", - рассказал Гасанов.

В то же время, Динат Гумеров отметил, что в аэропорту они провели более 10 часов.

Ранее сообщалось, что правоохранители "потеряли" опасного преступника в аэропорту "Борисполь".