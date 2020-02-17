У гватемальському зоопарку привітали з днем народження слониху Тромпіту. Тварині виповнилося 59 років. На честь свята вона отримала кілька подарунків. Головний сюрприз - торт завважки 300 кілограмів, його почали готувати ще два тижні тому.

Разом зі слонихою святкували і співробітники зоопарку. Серед них - чоловік, що доглядає за твариною 52 роки, практично з перших днів її перебування у звіринці