Хворобу виявили у двох українців, вони в лікарні

Українці з лайнера Diamond Princess відмовились евакуюватися. Вони вирішили й далі працювати згідно з контрактами. Про це повідомили в МЗС.

25 наших співвітчизників - члени команди круїзного корабля, на якому стався спалах коронавірусу. Хворобу виявили у двох українців, вони в лікарні. Diamond Princess з майже чотирма тисячами людей на борту відбула двотижневий карантин біля берегів Японії.

Загалом на лайнері зафіксовано близько 700 випадків інфікування вірусом COVID-19. Троє хворих померли.