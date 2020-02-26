Коронавірус дістався Румунії та Греції [ Редактировать ]
Від ускладнень після коронавірусу в світі померло 2760 людей. Інфікованих понад 80 тисяч. Водночас більше як 29 тисяч одужали. Зараження вперше зафіксували в Румунії, Греції та Алжирі. У Європі найбільше інфікованих в Італії, майже три з половиною сотні. Нові випадки виявляють у сусідніх з нею країнах - де саме - Ольга Жидецька розкаже.
У Франції, де напередодні звітували про одужання всіх пацієнтів, виявили три нові випадки хвороби. Один чоловік помер. Це друга смерть від COVID-19 в країні. Влада з'ясовує, хто контактував з інфікованими, для подальшої перевірки.
"Сімнадцятий підтверджений випадок - це шістдесяти річний француз. Напередодні його забрала швидка й відразу діагностувала коронавірус. Він був у вкрай тяжкому стані. І помер цієї ночі", - говорить Жером Саломон, директор департаменту охорони здоров'я Франції.
Два нових випадки зараження зафіксували в Німеччині. Один із пацієнтів у критичному стані. Інший - нещодавно повернувся з Мілана, звернувся до лікарні із симптомами, схожими на грип. У районі, де він мешкав, оголосили карантин.
"Я дуже здивувався, що автобус і школа порожні. Коли я прийшов, усе було зачинено, ніхто нічого не пояснив. Тоді прийшов учитель і розповів, що сталося", - говорить Паскаль Мюллер, учень.
Жителі Німеччини занепокоєні, але відганяють панічні настрої.
"Ми пройшлися по крамницях, щоб дещо закупити. Тож готуємося. Почекаємо вихідних - і побачимо, чи не погіршиться ситуація, чи не побільшає хворих", - говорить Джина Мамбрі.
Нові випадки зараження COVID-19 зафіксували в Іспанії. Двоє хворих виявили в Мадриді. Усі випадки в королівстві пов'язані з поїздками до Італії. Там недуга дісталася вже й центральної частини - регіону Марке. Загалом по країні одинадцять смертей та понад триста п'ятдесят хворих.
"Що я пораджу, як медик: людям із групи ризику - похилого віку, з патологією імунної системи, з хронічними чи онкозахворюваннями - залишатися вдома. Решті - дотримуватися урядових вказівок, не змітати всього з полиць супермаркетів, не купувати масок за 100 євро чи дезінфекторів за 400", - говорить Елізабет Джакона, лікарка.
До географії ураження коронавірусом додалися також Румунія, Греція та Алжир. Однак, попри стрімке поширення хвороби, європейські країни не закривають кордони. Поки що обмежуються лише перевірками подорожувальників та рекомендаціями ретельніше дотримуватися правил особистої гігієни.
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