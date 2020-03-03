Коронавірус вразив 73 країни світу [ Редактировать ]
Шестеро людей померли у Сполучених Штатах від нового типу коронавірусу. У світі ж жертвами недуги вже стали понад три тисячі осіб. Інфікувалися більш як 90 тисяч.
Уперше випадки захворювання зафіксовано в Латвії та Марокко. Тож інфекція вразила вже 73 країни. У Франції заборонені масові заходи, президент Макрон відмовився від поїздок країною. Папа Римський на карантині.
У Чехії етап Кубка світу з біатлону відбудеться без глядачів. У Швейцарії заборонені рукостискання. У Берліні скасували велику туристичну виставку. Збитки рахують господарі напівпорожніх кафе у Мілані.
Як пише британська "Дейлі Мейл", літні Олімпійські ігри в Токіо можуть відбутися без глядачів лише телевізійна трансляція. Водночас у китайському місті Ухань, звідки поширилася інфекція, згортають польовий госпіталь. Місцева влада запевняє - спалах пішов на спад.
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