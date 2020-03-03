Во вторник, 3 марта, стало известно, что новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать депутат Сергей Ионушас. Об этом "РБК-Украина" сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Верещук отметила, что Рябошапку уволят, если его отчет будет признан неудовлетворительным.

"Это было предложение, которое на заседании фракции выдвинул господин Холодов. Генпрокурора могут заменить при одном условии. Если так произойдет, отчет Рябошапки будет признан неудовлетворительным. Только в этом случае. Было сигнальное голосование и мы (фракция "Слуга народу", - ред.) поддержали нашего коллегу.

Президент ничего не комментировал по этому поводу, это было наше фракционное решение ", - сообщила Верещук.

Также источники "РБК-Украина" подтверждают, что сигнальное голосование за Сергея Ионушаса было и фракция поддержала его.

Ранее мы писали, что Гончарук написал заявление об отставке. Позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.