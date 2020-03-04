В четверг, 4 марта, в Верховной Раде появился законопроект "О всеукраинском референдуме". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум могут созвать из-за: утверждения изменений в разделы I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции; решения вопроса общегосударственного значения; утверждения закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений.

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Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.

Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.