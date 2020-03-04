Всеукраинский референдум: в Раде опубликовали закон [ Редактировать ]
В четверг, 4 марта, в Верховной Раде появился законопроект "О всеукраинском референдуме". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Согласно законопроекту, всеукраинский референдум могут созвать из-за: утверждения изменений в разделы I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции; решения вопроса общегосударственного значения; утверждения закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений.
Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.
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