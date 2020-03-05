Виставку грибного дизайну відкрили в Лондоні. Тут представили експонати, виготовлені з печериць, шампіньйонів та інших видів грибів.

Тут і будівельні матеріали, і аксесуари, і навіть взуття. Є і просто малюнки, присвячені різноманітному використанню грибів. Так митці привертають увагу до екологічно чистого виробництва і нових, іноді несподіваних способів зменшити шкоду довкіллю.

"Для мене гриб - це символ гармонії. Вони живуть у тандемі з навколишньою екосистемою - рослинами, тваринами і деревами. Так само і людина може жити в союзі з природою. Насправді гриби давно вже стали матеріалом для виготовлення найрізноманітніших речей. Хоча поки що він не такий популярний, як інші екологічно чисті аналоги", - говорить Франческа Гавін, куратор виставки.