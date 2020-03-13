В пятницу, 13 марта, в городе Радомышль Житомирской области к медикам обратились с высокой температурой пятеро прихожан церкви, которую посещала умершая от коронавируса женщина. Об этом сообщает "Униан", ссылаясь на Радомышльскую центральную районную больницу.

Согласно сообщению, к медикам с высокой температурой обратились пятеро прихожан. Они молились в церкви, которую посещала умершая от короновируса женщина.

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"Сейчас трое людей, что обратились, уже находятся в самоизоляции, а в отношении еще двух прихожан, то этот вопрос решается", - сказали в больнице.

Там также не исключают, что и этих больных придется изолировать. Также уже изолировали врачей, которые осматривали больную коронавирусом пенсионерку.

Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.