13 903 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тож загальна кількість хворих складає майже сто сімдесят тисяч. З них майже половина - вилікувалися.

У Китаї епідемія кілька днів поспіль іде на спад, там за добу померли 14 осіб, в інших країнах майже 900. Найбільше постраждали Італія, там за добу померли 368 людей, стільки ж - одужали. У Франції за день інфікувалися тисяча двісті осіб.

Від сьогодні закривають кордони та обмежують переміщення людей всередині країни. Через поширення коронавірусу кордони закривають країни Латинської Америки і Африки.