"Подякуй медикам": європейськими країнами шириться флешмоб [ Редактировать ]
Подякуй медикам. Такий флешмоб шириться європейськими країнами.
У соцмережах людей закликають вийти на балкони і поаплодувати лікарям, які нині працюють в посиленому режимі. Напередодні такий прояв солідарності вже продемонстрували французи, італійці, іспанці, голландці. Ініціативу підхопили й бельгійці, - вони теж планують сьогодні увечері подякувати медпрацівникам.
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