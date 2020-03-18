Подякуй медикам. Такий флешмоб шириться європейськими країнами.

У соцмережах людей закликають вийти на балкони і поаплодувати лікарям, які нині працюють в посиленому режимі. Напередодні такий прояв солідарності вже продемонстрували французи, італійці, іспанці, голландці. Ініціативу підхопили й бельгійці, - вони теж планують сьогодні увечері подякувати медпрацівникам.