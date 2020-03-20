Карантин введено й на лінії розмежування на Донбасі. Раніше - щоденно через фронт проходили тисячі мирних жителів як підконтрольної території, так і ОРДЛО. Що ж змінилося через загрозу коронавірусу? Руслан Смєщук розкаже.

Відновлений міст через Сіверський Донець. На тому боці люди в російській формі та броні. Це пункт пропуску "Станиця Луганська". Із епідеміологічної точки зору - найнебезпечніший із усіх КПВВ. Велике скупчення людей - за день тут проходить від десяти до вісімнадцяти тисяч. І відтепер пункт пропуску - в режимі карантину.

Неля Доценко, начальник прес-служби Луганського прикордонного загону:

Пропускатися на підконтрольну територію України будуть лише громадяни, які мають містом реєстрації Україну.

Людей із "пропискою" на непідконтрольній території - на підконтрольну Україні не пускатимуть.

Артем, перетинає пункт пропуску:

По справке переселенцам пройти нельзя. С неподконтрольной территории Украины, то есть нас с ребенком и женой не пропускают. У жены прописка украинская, у меня луганская, мы оба живем вместе. И я сейчас не могу пройти. Будем возвращаться, но скорее всего, ее пустят туда, а меня сюда.

Є серед цих людей і ті, хто, як Олег, їхав по ліки.

Олег, перетинає пункт пропуску:

Я вообще инсулинозависимый, у меня инсулина на два досталось. Что хочешь, то и делай. Где я его возьму, он же специфический, он же подбирается. Ну закончится, будет кома.

Застрягли літні люди, які просто не знали про карантин! Особливий режим запровадили на два тижні. Та всі розуміють - він триватиме довше.

Володимир, житель прифронтової зони:

Мать одна в деревне осталась, а там никого. И я один, и не пускают. Это не будет две недели, это будет месяца 2, 3.

Лідія Миколаївна, жителька прифронтової зони

Я прописана в Луганске, семь лет проживаю с Морозовка, меловой район. У меня там мама живет. 93 года. Вот я приехала в субботу оставила ее на два дня закрытой в доме. как быть, что скажите?

Деякі з тих, кого не пустили, все одно сидять і чекають. Розповідають - на непідконтрольній території взагалі нічого не змінилося ані карантину, ані заходів безпеки!

Марина, жителька прифронтової зони

Там карантина как бы нет, школы работают, все работает. В Луганске никаких медикаментов, даже чтобы определить коронавирус нет. Там нету ничего.

Та чимало людей усе одно безуспішно намагалися потрапити в ОРДЛО, бо - більше їм нікуди дітися. Це насамперед - студенти.

Ліза, студентка з Києва:

Я прописана в общежитии в Киеве. В Киеве нас из общежития выселили, сказали карантин - уезжайте. Вот я еду домой - меня не пропускают, потому что у меня киевская прописка.

І це масова проблема. Попри заклики уряду до керівництва вишів не виселяти студентів із гуртожитків на час карантину.

Руслан Беретелі, представник ГО "Право на захист":

Ми масово виявили що студентів з гуртожитків висиляють, І вони маючи цю прописку не знають, куди їм дітися. Маючи цю прописку, вони не можуть перетнути, поїхати до Донецька.

Та на вулиці люди не залишилися. Бо прикордонники - мають право, у виняткових випадках - все-таки пропускати декого через лінію зіткнення.

Та минуло кілька днів - і ситуація змінилася.

На п'ятий день особливого режиму на пункті пропуску "Мар'їнка" стоїть незвична тиша та порожнеча. Ані натовпу, ані галасу черг - такого я не бачив від початку війни.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону:

Коли КПВВ - працює в звичайному режимі, середній пасажиропотік становить близько 9 тисяч осіб, перед тим у вихідні ці цифри доходили до с14 тисяч, а зараз тисяча.

Переважно люди прямують на непідконтрольні території. Тих, хто їде з Донецька, дуже мало. Розповідають - коронавірусна істерія почалася й там.

А лише за кілометр військові позиції. І, схоже, саме армія зараз найбільш підготовлена до пандемії.

Віктор Навойський, військовий медик:

У військових є свої плюси вони прибувають у своєму обмеженому колі обмеження зібрання - не більше роти. Обмеження нарад, обмеження виходу в магазини, або інші заклади. Приймають вітаміни.

Кілька діб тому Генштаб наказав усім військовим надягати маски. Звісно, їх не було. Але зараз - усі бійці в них.

Олена Токарева, військовослужбовець ЗСУ: