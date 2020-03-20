Коронавірус в Україні: на Донбасі змінили правила перетину лінії розмежування [ Редактировать ]
Карантин введено й на лінії розмежування на Донбасі. Раніше - щоденно через фронт проходили тисячі мирних жителів як підконтрольної території, так і ОРДЛО. Що ж змінилося через загрозу коронавірусу? Руслан Смєщук розкаже.
Відновлений міст через Сіверський Донець. На тому боці люди в російській формі та броні. Це пункт пропуску "Станиця Луганська". Із епідеміологічної точки зору - найнебезпечніший із усіх КПВВ. Велике скупчення людей - за день тут проходить від десяти до вісімнадцяти тисяч. І відтепер пункт пропуску - в режимі карантину.
Неля Доценко, начальник прес-служби Луганського прикордонного загону:
Пропускатися на підконтрольну територію України будуть лише громадяни, які мають містом реєстрації Україну.
Людей із "пропискою" на непідконтрольній території - на підконтрольну Україні не пускатимуть.
Артем, перетинає пункт пропуску:
По справке переселенцам пройти нельзя. С неподконтрольной территории Украины, то есть нас с ребенком и женой не пропускают. У жены прописка украинская, у меня луганская, мы оба живем вместе. И я сейчас не могу пройти. Будем возвращаться, но скорее всего, ее пустят туда, а меня сюда.
Є серед цих людей і ті, хто, як Олег, їхав по ліки.
Олег, перетинає пункт пропуску:
Я вообще инсулинозависимый, у меня инсулина на два досталось. Что хочешь, то и делай. Где я его возьму, он же специфический, он же подбирается. Ну закончится, будет кома.
Застрягли літні люди, які просто не знали про карантин! Особливий режим запровадили на два тижні. Та всі розуміють - він триватиме довше.
Володимир, житель прифронтової зони:
Мать одна в деревне осталась, а там никого. И я один, и не пускают. Это не будет две недели, это будет месяца 2, 3.
Лідія Миколаївна, жителька прифронтової зони
Я прописана в Луганске, семь лет проживаю с Морозовка, меловой район. У меня там мама живет. 93 года. Вот я приехала в субботу оставила ее на два дня закрытой в доме. как быть, что скажите?
Деякі з тих, кого не пустили, все одно сидять і чекають. Розповідають - на непідконтрольній території взагалі нічого не змінилося ані карантину, ані заходів безпеки!
Марина, жителька прифронтової зони
Там карантина как бы нет, школы работают, все работает. В Луганске никаких медикаментов, даже чтобы определить коронавирус нет. Там нету ничего.
Та чимало людей усе одно безуспішно намагалися потрапити в ОРДЛО, бо - більше їм нікуди дітися. Це насамперед - студенти.
Ліза, студентка з Києва:
Я прописана в общежитии в Киеве. В Киеве нас из общежития выселили, сказали карантин - уезжайте. Вот я еду домой - меня не пропускают, потому что у меня киевская прописка.
І це масова проблема. Попри заклики уряду до керівництва вишів не виселяти студентів із гуртожитків на час карантину.
Руслан Беретелі, представник ГО "Право на захист":
Ми масово виявили що студентів з гуртожитків висиляють, І вони маючи цю прописку не знають, куди їм дітися. Маючи цю прописку, вони не можуть перетнути, поїхати до Донецька.
Та на вулиці люди не залишилися. Бо прикордонники - мають право, у виняткових випадках - все-таки пропускати декого через лінію зіткнення.
Та минуло кілька днів - і ситуація змінилася.
На п'ятий день особливого режиму на пункті пропуску "Мар'їнка" стоїть незвична тиша та порожнеча. Ані натовпу, ані галасу черг - такого я не бачив від початку війни.
Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону:
Коли КПВВ - працює в звичайному режимі, середній пасажиропотік становить близько 9 тисяч осіб, перед тим у вихідні ці цифри доходили до с14 тисяч, а зараз тисяча.
Переважно люди прямують на непідконтрольні території. Тих, хто їде з Донецька, дуже мало. Розповідають - коронавірусна істерія почалася й там.
А лише за кілометр військові позиції. І, схоже, саме армія зараз найбільш підготовлена до пандемії.
Віктор Навойський, військовий медик:
У військових є свої плюси вони прибувають у своєму обмеженому колі обмеження зібрання - не більше роти. Обмеження нарад, обмеження виходу в магазини, або інші заклади. Приймають вітаміни.
Кілька діб тому Генштаб наказав усім військовим надягати маски. Звісно, їх не було. Але зараз - усі бійці в них.
Олена Токарева, військовослужбовець ЗСУ:
Ніхто нам нічого не привозив, ми всі женщіни, умєєм користуватися голкою, ниткою. Береться звичайний бінт - поширше, носим ее три години. Я люблю совдеповський вариант - уксус вбиває всі мікроби.
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