В МОЗ рассказали, как и когда использовать медицинские маски [ Редактировать ]
Коронавирус Covid-19 продолжает распространятся по всему миру. Множество людей впадают в панику и скупают маски и антисептические средства. В Минздраве рассказали, как и когда можно использовать медицинские маски.
"Здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию SARS-Covid-19; если вы кашляете или чихаете, надевайте маску; маски является эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом; если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок", - говорится в сообщении МОЗ.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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