В четверг, 26 марта, в Винницкой области зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом. Один в городе Винница,а второй в городе Ладыжин. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Владислав Скальский на своей странице в Facebook.

Таким образом, в Винницкой области уже три случая заражения Covid-19.

"Есть еще два случая, подтвержденные лабораторным центром: 1 в г. Винница и 1 в г. Ладыжин. Пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение. Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают", - написал Скальский.

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В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.