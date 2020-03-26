ООН виділить Україні 33 мільйони доларів на боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив представник української делегації Олег Ніколенко. За його словами, Україна - єдина країна Європи, яка отримає таку допомогу.

Під час карантину банки й далі нараховують відсотки за кредитами, а оплатити їх можна вже після завершення карантину. НБУ повідомляє: пільговий режим обслуговування, або ж "кредитні канікули", - це не прощення боргів, а відтермінування для позичальників, фінансовий стан яких погіршився. Щодо пільгового режиму потрібно дистанційно домовлятися з банком. Для цього підприємець має надати підтвердження втрати роботи, істотного зниження доходів або припинення бізнесу.

Атерина Рожкова, перший заступник голови НБУ:

На період карантину дозволено не сплачувати відсотки і не сплачувати тіло кредиту, але банки продовжують нараховувати відсотки за користуванням кредитом. Чому - відповідь дуже проста: не зважаючи на карантинні заходи, банки продовжують нараховувати відсотки за депозитами і сплачувати їх вам, вашим близьким, вашим друзям. Кредитні канікули - це не відміна кредитних відсотків

* * *

У МВС чекають розслідування Антимонопольним комітетом фактів необґрунтованого зростання цін на продукти першої необхідності, - про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відповідні документи до комітету вже надані. Зокрема, в МВС оприлюднили аналітичні дані про підвищення цін деякими компаніями-постачальниками продуктів. Зокрема, картопля здорожчала вполовину - на 55 відсотків, цибуля й капуста більш ніж удвічі - на 128 і 123 відсотки відповідно. Що свідчить про змову великих гуртовиків.

* * *

Невдовзі до України має прибути другий рейс із медичною допомогою з Китаю. Це - нова партія тестів, апаратів штучної вентиляції легень, масок та інших засобів, необхідних для протидії коронавірусу. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, надалі такі борти прибуватимуть до України через день. Зокрема, в рамках нової угоди з Китаєм та південною Кореєю, надійде 250 тисяч приладів для проведення "полівиразної ланцюгової реакції". Вони, на відміну від експрес-тестів, можуть точно встановити діагноз "коронавірус".