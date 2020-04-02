Біля Новотошківського бойовики вели масовані обстріли [ Редактировать ]
На сході країни зростає інтенсивність ворожого вогню. Окупанти поновили артилерійські удари. Масовані обстріли зафіксовано на Луганщині - неподалік Новотошківського.
Ворог випустив з півсотні артилерійських снарядів та майже двісті мінометних. У штабі повідомляють, що під час цієї атаки було поранено одного українського бійця.
Загалом, за добу є троє поранених і 15 обстрілів. У штабі ООС кажуть, що вогнем у відповідь завдали втрат найманцям.
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