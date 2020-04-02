"Опозиційна платформа - За життя" розробила антикризовий план соціального захисту населення в умовах епідемії коронавірусу - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Українська влада почала запізно боротися з коронавірусом та його наслідками, - так вважає голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук . На думку політика, починати потрібно було ще в лютому.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы сегодня разработали антикризисный план по борьбе с эпидемией коронавируса, потому что мы видим слабость власти, мы видим отсутствие конкретных рычагов власти, направленных на ситуацию. Мы предусмотрели принципы социальной защиты в этом плане (мы его обнародовали), восстановление доходной части бюджета и сохранение ВВП.
По данным промышленной палаты Украины, закрыто 600-700 тыс. малых и средних предприятий. Если карантин и те меры, которые уже приняты, - а я считаю, что они правильно приняты, - продолжится, а мы не получим новых источников для наполнения доходной части бюджета и роста ВВП, если это продлится до июня-июля - это 9%, а до мая - это потеря 4% ВВП. Это такое же падение, как произошло в 2015 году. Это крах для экономики в сегодняшней ее ситуации.
Мы должны пойти по пути детенизации нашей экономики. То, что мы предлагаем в нашем плане - радикальное изменение экономического курса - только это может спасти нас в сегодняшних условиях: при закрытии предприятий, при ограничении возможностей бизнеса, при остановке многих отраслей, которые фактически прозябают.
Да, в условиях карантина, в условиях борьбы с коронавирусом, в условиях спасения жизни людей, но мы должны это делать сегодня. Потому что без спасения экономики, без спасения доходной части бюджета - нас ждет еще больший кризис.
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