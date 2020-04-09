Антикризові зміни до бюджету: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Верховна Рада має негайно зібратися на позачергове засідання, щоб ухвалити антикризові зміни до бюджету, - у цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Політик наголосив: парламент має терміново схвалити додаткове фінансування медичної сфери для боротьби з коронавірусом, а також доукомплектувати уряд.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы ожидаем, что будет естественно изменения в бюджет - это ключевая позиция, которая должна быть принята, иначе эпидемию побороть будет очень сложно. Надо немедленно давать деньги на финансирование медицины и проводить социальные выплаты.
Мы надеемся, что будут завершены кадровые назначения, которые связаны с отдельными министерствами, что тоже должно быть завершено - поскольку не может правительство работать в усеченным виде в такой период.
Мы ожидаем, что мы проголосуем за то, чтобы не допустить введения закона о рынке земли в том виде, в котором он был проголосован ночью - под внешним воздействием, и так как это безобразно происходило. Мы будем голосовать за постанову, которая отменяет это голосование.
Что касается других вопросов - на самом деле, они имеют какое-то или им предает значение сегодняшняя власть, - но от людей они очень далеки и для людей важнее изменение в бюджет, и чтобы медики получили поддержку.
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