Стало известно, что на период Пасхальных праздников в Запорожской области усилят карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Так, на праздники закроют на въезд четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Населенные пункты определены руководством области как карантинные зоны.

"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы. Все, кто не имеет прописки и захочет въехать в города, не смогут этого сделать", - заявил глава ОГА Виталий Туринок.

По состоянию на утро, в Запорожской области зафиксировано 99 случаев заболевания коронавирусом и две смерти от инфекции. Первый летальный случай в Запорожье был зафиксирован 14 апреля. Большинство инфицированных находится на самоизоляции. COVID-19 подозревают в 250 жителей региона.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.