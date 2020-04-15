В Запорожской области ужесточают карантин [ Редактировать ]
Стало известно, что на период Пасхальных праздников в Запорожской области усилят карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
Так, на праздники закроют на въезд четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Населенные пункты определены руководством области как карантинные зоны.
"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы. Все, кто не имеет прописки и захочет въехать в города, не смогут этого сделать", - заявил глава ОГА Виталий Туринок.
По состоянию на утро, в Запорожской области зафиксировано 99 случаев заболевания коронавирусом и две смерти от инфекции. Первый летальный случай в Запорожье был зафиксирован 14 апреля. Большинство инфицированных находится на самоизоляции. COVID-19 подозревают в 250 жителей региона.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
по теме
"Медсестры сидят просто во дворе": жительница Донбасса рассказала о больнице в жилом доме
В понедельник, 13 апреля, в редакцию "Подробностей" обратилась жительница Донецкой области
В Ривненской области зафиксировали новые случаи заражения COVID-19
В области лабораторно подтверждено 18 новых случаев заражения
В Киеве ужесточат ограничение на въезд
Для всех пассажиров и водителей транспорта, едущих в Киев, вводится обязательная термометрия
В Киево-Печерской лавре обнаружили еще двух инфицированных COVID-19
Кроме того, по словам Кличко, умер монах Почаевской лавры
Коронавирус в Украине: последняя статистика
Отмечается, что за сутки инфекцию выявили у 270 человек