Коронавірус в Україні: кількість тих, хто одужав зростає [ Редактировать ]
Кількість людей, які побороли коронавірус, в Україні поступово збільшується. Одужали вже 347 пацієнтів. Однак, за добу МОЗ зафіксувало 343 нових випадки захворювання COVID-19. Усього в Україні майже 5 з половиною тисяч хворих. 141 людина померла від наслідків інфекції. У МОЗ також зазначили, що на випадок загострення ситуації по всій країні готові понад 2 тисячі апаратів штучної вентиляції легень.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
За минуло добу захворіли 343 особи, 25 дітей, та 53 медпрацівника, госпіталізовано 97 осіб, 8 летальних випадків, 72 особи одужали, одна дитина та 12 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків в Чернівецькій області 49, та в Києві 31.
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