Кількість людей, які побороли коронавірус, в Україні поступово збільшується. Одужали вже 347 пацієнтів. Однак, за добу МОЗ зафіксувало 343 нових випадки захворювання COVID-19. Усього в Україні майже 5 з половиною тисяч хворих. 141 людина померла від наслідків інфекції. У МОЗ також зазначили, що на випадок загострення ситуації по всій країні готові понад 2 тисячі апаратів штучної вентиляції легень.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: